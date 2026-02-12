Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, yüklü miktardaki borç iddiaları ve yurt dışına taşınmasıyla gündeme geldi. İddialara göre, finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan oyuncunun piyasaya yaklaşık 15 milyon TL borcu bulunuyor. Bu süreçte Türkiye'den ayrılma kararı aldığı öne sürülen Mengiroğlu'nun, geçtiğimiz yaz aylarında eşiyle birlikte Endonezya'nın Bali adasına gittiği belirtiliyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ağustos 2025 tarihinden bu yana Türkiye'ye giriş yapmadığı tespit edilen oyuncuya ulaşamayan alacaklıların, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Telefonlarını kapattığı ve iletişimi kestiği iddia edilen Mengiroğlu hakkında, ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Yaklaşık 6 aydır yurt dışında olduğu belirtilen oyuncudan veya avukatlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

Hakkındaki iddialarla gündeme gelen Ceyhun Mengiroğlu, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatının ardından bir süre babasının izinden giderek otel işletmeciliği yapan Mengiroğlu, daha sonra kariyerini modellik ve oyunculuk üzerine kurdu. 'Adı Mutluluk' dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım atan 40 yaşındaki isim; 'Paramparça', 'Yasak Elma', 'İkimizin Sırrı' ve 'Maria ile Mustafa' gibi projelerde yer aldı. Ceyhun Mengiroğlu son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde rol almıştı.