Son Mühür- 45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını yasa boğan ani ölüm, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden sarstı.

Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı

Edinilen bilgilere göre Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Arslan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Ani kayıp, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Son paylaşımı yürek burktu

Bir süredir “Ruki” adlı tiyatro oyunuyla Ankara’da sahne alan Arslan’ın, vefatından yalnızca saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

İstanbul’a davet eden bir takipçisine “Geliyoruz az kaldı birader…” yanıtını verdiği görülen oyuncunun bu mesajı, hayranlarını daha da duygulandırdı.