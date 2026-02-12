Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya ve eğlence dünyasından isimler de mercek altına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan çok yönlü soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamalarını kapsayacak şekilde başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu temini, kullanımı ve kullanımın kolaylaştırılmasına ilişkin bağlantıları detaylı biçimde incelendi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde 31 Ocak Cumartesi günü operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

Bu kişilerden 11’i gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında komedyen Hasan Can Kaya da yer almıştı. Şüpheliler hakkında adli süreç kapsamında çeşitli incelemeler yapılmıştı.

Adli Tıp incelemesi sonrası adli kontrol kararı

Gözaltına alınan şüphelilerden Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınmıştı. Ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca değerlendirmeye alınmıştı.

Şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmişti.

Yurt dışından dönen Enes Batur havalimanında gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un ise operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirlendi.

Türkiye’ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı’nda Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

