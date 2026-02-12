Son Mühür- “Yasak Elma”, “İkimizin Sırrı” ve “Maria” gibi yapımlarda rol alan, son olarak TRT ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında mali sorunlara ilişkin iddialar gündeme geldi.

İddiaya göre Mengiroğlu’nun bankalara ve bazı iş çevrelerine olan borçlarının ardından Türkiye’den ayrıldığı ileri sürüldü.

Türkiye’ye uzun süredir dönmediği öne sürüldü

Kulislerde yer alan bilgilere göre oyuncunun yaz aylarında eşiyle birlikte Bali’ye gittiği ve 2025 yılının ağustos ayından bu yana Türkiye’ye giriş yapmadığı iddia edildi.

Bu süreçte alacaklı olduklarını belirten çok sayıda kişinin Mengiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Borç miktarının 10 milyon lirayı aştığı iddiası

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan “Adı Mutluluk” dizisiyle başlayan Mengiroğlu’nun, Türkiye’den ayrılmadan önce bankalardan kredi kullandığı ve kredi kartı limitlerini tamamen harcadığı öne sürüldü.

Ayrıca, ağırlıklı olarak dizi ve film sektöründen olmak üzere çevresinden de borç aldığı ve toplam borç miktarının 10 milyon liranın üzerine çıktığı iddia edildi. Bu parayla Bali’de yeni bir yaşam kurduğu da öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

Yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülürken, yaklaşık 6 aydır yurt dışında bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca Mengiroğlu’nun yakın çevresiyle iletişimini kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı da iddialar arasında yer aldı.