Son Mühür- "Bir İmkansız Var" , "Topsuz Tüfeksiz" , "Helal Ettim" , "Yerle Yeksan" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kayınpederi Faik Koçak’ın vefat ettiğini duyurdu. Acı haber kısa sürede sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Sosyal medyadan duygusal veda

Başarılı sanatçı, ailelerinin büyüklerinden Faik Koçak’ın yaşamını yitirdiğini duygusal ifadelerle paylaştı. Özbey açıklamasında, “Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak’ı bu sabah kaybettik.

Mekanı cennet, devri daim olsun…” sözlerine yer verdi. Paylaşımın ardından sanatçının takipçileri ve yakın dostları taziye mesajlarıyla desteklerini iletti.

Cenaze programı belli oldu

Faik Koçak’ın cenaze törenine ilişkin detaylar da netleşti. Yapılan açıklamaya göre Koçak, bugün ikindi namazının ardından Pendik Muhammediye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.