Son Mühür- Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira’nın doğum günü kutlamasında başka bir kadınla yakınlaştığı iddiasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Partide çekildiği öne sürülen ve kısa sürede yayılan görüntüler, spor ve magazin kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu videoda Icardi olduğu iddia edilen bir kişinin bir kadınla samimi anlar yaşadığı görülürken, görüntülerin ardından futbolcunun özel hayatı yeniden tartışma konusu oldu.

Icardi’den sert tepki

İddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Arjantin basınına yönelik sert ifadeler kullandı. Magazin medyasını hedef alan yıldız oyuncu, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bazı yayın organlarının ve yorumcuların kendisi hakkında asılsız haberler yaptığını savunan Icardi, futbol ve sözleşmeler konusunda bilgisi olmayan kişilerin sürekli konuştuğunu ifade etti.

“Videodaki kişi ben değilim” mesajı

Doğum günü partisinde çekildiği öne sürülen görüntülere de değinen Icardi, videodaki kişinin kendisi olmadığını dile getirdi. Boynunun tamamen dövmeli olduğunu hatırlatan Arjantinli futbolcu, paylaşılan görüntülerde bu detayın göz ardı edildiğini belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ima etti.

Icardi, söz konusu görüntülerin yalnızca etkileşim amacıyla gündeme taşındığını savundu.

“Sevdiğim kadınla mutluyum”

Özel hayatına ilişkin net mesajlar veren Icardi, mevcut ilişkisinden memnun olduğunu ve hayatını birlikte sürdürmek istediği kişinin yanında olduğunu ifade etti.

Yıldız futbolcu, hem kendisinin hem de partnerinin bu tür iddialardan etkilenmediğini belirterek ortaya atılan söylentileri kesin bir dille reddetti.