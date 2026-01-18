Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde Gören'in tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. Peki Çetin Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çetin Gören kimdir?

Çetin Gören, uzun yıllardır Avrupa merkezli organize suç dosyalarında adı geçen ve özellikle uyuşturucu ticareti ile kara para aklama suçlamaları kapsamında yargı süreçlerine konu olmuş bir isimdir. Gören, geçmişte Hollanda ve Brezilya başta olmak üzere farklı ülkelerde yürütülen soruşturmalarda sanık olarak yer aldı.

Adli kayıtlara göre Gören, Brezilya'da uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giydi ve cezaevine konuldu. Daha sonra cezaevinden firar ettiği belirtiliyor. Hollanda'da ise bir dönem ev hapsinde tutulduğu, bu süreçte elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı iddia ediliyor.

Çetin Gören kaç yaşında?

Çetin Gören'in doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmamış olsa da mevcut bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla 50'li yaşlarının ortalarında olduğu ifade ediliyor.

Çetin Gören nereli?

Çetin Gören'in aslen Gaziantepli olduğu biliniyor. Türkiye ile bağını hiçbir zaman tamamen koparmadığı belirtilen Gören'in farklı dönemlerde yurt dışında yaşadığı ve faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

10 ton kokain operasyonu

7 Ocak tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında gerçekleştirilen operasyonda UNITED S isimli gemide 10 ton kokain ele geçirildi. Operasyonda 13 kişilik mürettebattan 4 Türk vatandaşı tutuklandı ve şüpheliler halen İspanya'da cezaevinde bulunuyor.

Operasyonun ardından Türkiye'de başlatılan adli süreç kapsamında Çetin Gören'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el koyma kararı alındı. Soruşturma uluslararası iş birliği çerçevesinde devam ediyor.

Uluslararası uyuşturucu ticareti hakkında

Uluslararası uyuşturucu ticareti, yasadışı maddelerin ülke sınırlarını aşarak küresel ölçekte alınıp satılmasını ifade ediyor. Dünya genelinde organize suç örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan bu faaliyet, özellikle Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain hattında yoğunlaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre uluslararası uyuşturucu ticaretinin yıllık değeri yüz milyarlarca doları buluyor. Ülkeler arası güvenlik iş birlikleri ve ortak operasyonlarla mücadele edilen bu suç türü, deniz yolları başta olmak üzere farklı rotalar üzerinden gerçekleştiriliyor.