Son Mühür - Süper Lig’in 18. haftasında heyecan Kocaeli’de yaşandı. Trabzonspor, zorlu Kocaelispor deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak çok kritik bir 3 puan elde etti. Ancak sahadaki mücadelenin ardından gerilim maç sonu stat dışına taşındı.

Yumruklu saldırı

Maçın bitişinin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracı, Kocaelispor karşılaşması sonrası saldırıya uğradı. Olay üzerine çevik kuvvet ekipleri aracı çember içine alarak güvenli bir koridor oluşturdu.

Yüksek güvenlik önlemi

Karşılaşmanın bitmesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’ndan ayrılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın içinde bulunduğu araçlara, Kocaelili bazı taraftarlar tarafından yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Olay sırasında Başkan Doğan’ın koruma ekibi saldırganları etkisiz hale getirerek bölgeden uzaklaştırdı Başkanın aracı, yol üzerinde çevik kuvvet ekiplerince durdurularak güvenlik çemberine alındı. Taraftarların dağılmasının ardından gerekli önlemler tamamlanınca araç konvoyu yoluna devam etti.