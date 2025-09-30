Son Mühür- Defne Samyeli’nin kızı olan Derin Talu, sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Cesur tarzı ve iddialı kıyafetleriyle adından söz ettiren Talu, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle takipçileri arasında tartışma konusu olmuştu.

“Kilo vereceğim”

Talu, geçtiğimiz günlerde eski bikinili fotoğraflarını paylaşarak kilo verme sürecine girdiğini duyurdu. “Biliyorsunuz kilo aldım. Normalde çok taktığım bir şey değil ama dün eski resimlerime baktım.

Kilo vereceğim…” sözleriyle düşüncelerini dile getiren genç isim, tartıya çıkınca gördüğü rakam karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Spora başladı

Kilo verme sürecini hızlandırmak için harekete geçen Talu, düzenli spor yapmaya başladığını açıkladı. Takipçileriyle sürecini paylaşmaya devam eden güzel isim, bu sayede motivasyon sağladığını belirtti.

İfşa etmişti

Talu’nun paylaşımları sadece fiziksel değişimiyle sınırlı kalmadı. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Ebo ile çektiği videoda kendisine gelen uygunsuz mesajları da ifşa etmişti.

“Utanmıyor musunuz?”

Derin Talu, sosyal medyada aldığı +18 içerikli ve küfürlü mesajları göstererek tepkisini dile getirdi. “Bana gelen DM’lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum” ifadelerini kullanmıştı.