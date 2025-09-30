Son Mühür- Gül Oğuz’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu dizide senaryo ekibinin başında Ercan Uğur bulunuyor.

Başrollerde ise İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Dram, entrika ve aşk üçgeni üzerine kurulu yapım, sezonun en dikkat çeken projelerinden biri olarak öne çıktı.

Sosyal medyada çekim hatası tepki çekti

İlk bölümlerde dikkat çeken bir sahne izleyicilerin gözünden kaçmadı. Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Yıldız karakterinin uzun kolyesi, sahnenin devamında birden kısa hale geldi.

Bu hata, seyircilerin tepkisine yol açtı.

Konusu izleyiciyi ekrana kilitliyor

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi, geleneksel değerler ile modern hayat arasında sıkışıp kalan bir adamın mücadelesini konu alıyor.

Hikayede, aile bağları ve kalp arasındaki büyük ikilem ön plana çıkarken, izleyici Şanlıurfa’nın kültürel dokusuyla bezeli dramatik bir yolculuğa davet ediliyor.