Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Germiyan Festivali, bu yıl da üretimin, emeğin ve paylaşmanın kalbi olacak. 18–19 Ekim tarihlerinde Germiyan Köyü'nde gerçekleşecek festival, yerel üreticileri, gastronomi tutkunlarını ve kültür meraklılarını bir araya getirecek.



Ziyaretçiler, köyün taş sokaklarında kurulacak stantlarda el emeği ürünleri keşfedecek, yöre kadınlarının ellerinden çıkan doğal lezzetleri tatma fırsatı bulacak. Festival boyunca sürecek “Germiyan Fotoğrafları” sergisi, köyün geçmişinden günümüze uzanan üretim hikâyesini yansıtacak.

Başkan Denizli: “Bu festival, geçmişle geleceği buluşturuyor”

Festival öncesinde açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Germiyan’ın yerel üretim kültüründeki önemine dikkat çekti: “Germiyan, bu toprakların üretim hafızasıdır. Kadim geleneklerimizin, kadın emeğinin, bereketin ve paylaşmanın simgesidir. Bu festival yalnızca bir etkinlik değil; geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprü. Toprağına, üreticisine ve kültürüne sahip çıkan bir Çeşme için bu mirası hep birlikte yaşatacağız.”

Atölyeler, söyleşiler ve yarışmalarla dolu bir program

İki gün sürecek festival kapsamında ekşi mayalı ekmek, keşkek, turşu, sirke, mozaik, kumru ve zeytinyağı atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca “Zeytinin Bereketi”, “İzler Silinmeden” ve “Bağdan ve Bahçeden Gelen Tatlar” başlıklı söyleşilerde, üretim kültürü ve köy belleği konuşulacak. Germiyan İlkokulu Bahçesi’nde yapılacak Geleneksel Germiyan Ekmek Yarışması ve halk oyunları gösterisi, festivalin en renkli anlarından biri olacak.

Herkes Germiyan’a davetli

18 Ekim Cumartesi sabahı stant açılışlarıyla başlayacak olan festival, iki gün boyunca sürecek etkinliklerle Çeşme’nin bereketli topraklarında üretim kültürünü yeniden canlandıracak. Çeşme Belediyesi, tüm vatandaşları Germiyan’ın bereketini, el emeğini ve kültürel mirasını paylaşmaya davet etti.