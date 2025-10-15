TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, profesyonel liglerdeki üçüncü sezonunda eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. İzmir temsilcisi, bu süre zarfında kendi sahasında oynadığı 33 müsabakada hiç mağlubiyet yüzü görmeyerek taraftarlarını gururlandırdı. Önce 3. Lig'de üst üste iki normal sezonu iç sahada namağlup tamamlayan sarı-siyahlılar, geçen yıl yenilgisiz şekilde 2. Lig'e yükselerek kulüp tarihine altın harflerle yazılmış bir destan yaratmıştı. Aliağa ekibi, bu sezon da evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek istikrarını kanıtlıyor.

Sarı-Siyahlıların kale ve hücumda ezici üstünlüğü

Aliağa FK'nın iç sahada sergilediği performans, sadece yenilmezlik serisiyle değil, aynı zamanda etkileyici gol istatistikleriyle de dikkat çekiyor. Kulüp, 2023-2024 sezonunda Aliağa Atatürk Stadı'nda çıktığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakiplerine sahayı dar etti. Bu dönemde rakip fileleri tam 35 kez havalandıran sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 9 gole izin vererek savunma güvenliğini kanıtladı. 2024-2025 sezonunda ise bu başarı grafiği daha da yükseldi. İç sahada oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik alan Aliağa, hücumda 34 gol atarken, kalesinde yalnızca 7 gol görerek bu alandaki başarısını pekiştirdi.

Yeni sezonda bileği bükülmüyor: 4'te 4'lük kusursuz başlangıç

Profesyonel liglerdeki istikrarlı yükselişini sürdüren Aliağa FK, mevcut sezonda da iç saha performansıyla parlamaya devam ediyor. 2025-2026 sezonunda kendi evinde çıktığı 4 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan turuncu-siyahlılar, bu maçlarda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük kurdu. Evinde oynadığı son 4 maçı da kazanarak 4'te 4 yapan ve iç sahada bileği hiç bükülmeyen Aliağa temsilcisi, bu kısa periyotta dahi toplam 15 gol atma başarısı göstererek taraftarlarına büyük keyif yaşattı. Kulübün bu üç sezonluk 33 maçlık yenilmezlik serisi, yalnızca puan cetvelindeki yerini sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda rakipler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı unsuru oluşturarak Aliağa Atatürk Stadyumu'nu adeta bir kaleye dönüştürüyor.