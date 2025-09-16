Son Mühür/ Osman Günden- İlk kez 2011 yılında 13 noktada kurulan sistem yenilenerek bugün 30 ilçede, 28 farklı noktada aktif hale getirildi. İlçe belediyelerinin de birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan sistem, yaz aylarında sık yaşanan yangınlarda kritik rol oynadı.

Türkiye’de belediyeler arasında bir ilk

Türkiye’de ilk kez bir belediye, afet ve krizlere anında müdahale amacıyla bu kapsamda bir telsiz sistemini hayata geçirdi. İzmir’de yangın, deprem, sel gibi afetlerde operatör hatlarının devre dışı kalması durumunda dahi iletişimi sağlayan sistem, kamu kurumları ve belediye birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendiriyor.

“Hedefimiz yüzde 100 kapsama”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, telsiz sisteminin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tüm operatörlerin sustuğu durumlarda bile telsiz sistemimiz çalışmaya devam ediyor. Kentin yüzde 90’lık alanında 28 istasyonumuz var. Önümüzdeki yıl hedefimiz yüzde 100’e ulaşmak. Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir sistem.”

Afetlerde can güvenliği için hayati

Karahan, afetlerde iletişimin kesilmemesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı:

“İzmir büyük bir yangın yaşadı. Ormanlarımız ve canlılarımız zarar gördü ama itfaiye ekiplerimiz telsiz haberleşmesi sayesinde koordinasyonda sorun yaşamadı. Telsiz haberleşmesi can güvenliğimiz için en önemli kriterdir.”

5 bin 100 telsiz ile 7/24 kesintisiz iletişim

Sistem; İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere kamu güvenliği ve acil yardım kurumlarıyla koordinasyonu sağlıyor. Şu an 5 bin 100 el ve araç telsizi aktif şekilde kullanılmakta. Ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir’e ait 11 telsiz kulesi ortak kullanılıyor. Banliyö ve metro hatlarında kurulan 4 telsiz röle istasyonu da haberleşmenin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Enerji altyapısının yedekli olması sayesinde, elektrik kesintilerinde dahi 15 gün boyunca jeneratör ve yakıt tankı ile sistemin çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, afetlerde sahadaki ekiplerin ve yurttaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için geçtiğimiz aylarda üç adet Acil Durum Haberleşme Römorkunu devreye aldı. Bu römorklarda internet, mobil şarj istasyonları, anons ve aydınlatma sistemleri, kamera ve jeneratör gibi donanımlar bulunuyor. 24 saat kesintisiz hizmet verebilen ve uzaktan kontrol edilebilen bu sistem, Türkiye’de yerel yönetim ölçeğinde ilk kez hayata geçirilen entegre bir çözüm olma özelliğini taşıyor.

Örnek belediyecilik anlayışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu adımla yalnızca kenti afetlere karşı dirençli hale getirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olacak bir model geliştirmeyi hedefliyor. Kesintisiz iletişim altyapısı ve yeni teknolojilerle güçlendirilen sistem, kriz anlarında hayat kurtaran bir rol üstleniyor.