Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, belediyede süren havuz krizi hakkında Son Mühür'e konuştu. Yıldız, "Büyükşehirde kurulan İşten Çıkartma Komisyonu üyeleri havuzdaki EYT’lilere, “Sen EYT’lisin seninle yolları ayırıyoruz' diyor. Ancak EYT’li olup işe başlatılanlar da var, tek tek isimleri açıklayabilirim. Havuzda yer alan çalışanlara ve ailelerine yazık oluyor, Sayın Tugay bu nasıl personel yönetimi?” diyerek tepkisini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde havuz krizi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan çalışma sonucunda verimsiz oldukları düşüncesiyle şirketlerine geri yollanan ve ücretsiz izin verilen 500’e yakın işçinin mağduriyeti 7-8 aydır sürerken, belediyede artık kangren haline dönüşen bu krizin nasıl aşılacağı da merak konusu oldu. Binlerce insanın çocukları ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanlış personel yönetimi nedeniyle mağdur olduğunu anlatan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediyenin emekliliği yaklaşanlara teşvik primi verip, işçilerin maaşlarını zamanında ödeyerek personel yönetiminde yeni bir yol haritası çizmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Büyükşehir Belediyesi bunun yerine belediye personellerini ‘çat kapı’ bir sistemle havuza alıyor. Çalışan personeli böyle bir mantığa sokmak ahlaki ve etik değildir” dedi.

Havuzdaki EYT’liye hakları verilebilir, iş bulunabilir. Bunu şehri yönetmeye talip Cemil Tugay düşünemiyor mu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın basının önünde, ‘İşçi alımlarında ahbap çavuş ilişkisine son veriyorum’ dediğini hatırlatan Yıldız, "İlkesel de hareket etmiyorsunuz. Bunlar ucuz ifadeler. Bunu beyan eden bir belediye başkanı, Kurduğun kurul, İşten Çıkarma Komisyonu nezaketten uzak. Komisyon diyor ki, ‘Sen EYT’lisin seninle yollarımızı ayırıyoruz’ Adam şok. De ki, kardeşim, durumumuz bu, şartlarımız bu. 20 yıl mesai harcamışsın. Sen EYT’lisin. Bugün EYT’den emekli olursan hesaplattık. Yaklaşık 30 bin lira maaş alıyorsun. Bizden aldığın net maaş 65. Biz senin 1 yıllık aradaki 30 bin farkını ikramiye, teşvik olarak önüne koyuyoruz. Yani bir yıl boyunca senin gelir kaybını önledik. İkramiyende 1 milyon, bunu da al. Biz şimdi sanayi kuruluşlarıyla, ticaret hırsıyla, esnaflarıyla görüşüyoruz. Nitelikli güvenlikçi olduğun için sana referans olabilecek noktadayız. Çünkü senin hiçbir şekilde kusurlu durumun yok. Senin iş bulmana da yardımcı olacağız özel sektörde ama bu geçiş döneminde de sana omuz vereceğiz dese ne olur? Bunu yapmanız çok mu zor? Bunu bir Hakan Yıldız düşünebiliyor da bu şehri yönetmeye talip etmiş bir Cemil Tugay düşünemiyor mu?" diye konuştu.

Tanıdığı olan işe devam ediyor. Olan garip gurebaya oluyor! Arkadaşım (Başkan Cemil Tugay) sen emekten dem vuruyordun

Yıldız sözlerine şöyle devam etti, "Maaş almıyorsun. Havuza atıyorsun. İkramiye maaş yok. Listede olup EYT olup göreve başlayanlar var. İsim bile verebilirim. Bir birimde 8 kişilik listede 3 kişi göreve başlamış. Bir başka birimde problemli, raporlu bir işçi hastaneye kaydırmışlar. Tanıdığı olan işe devam ediyor. Olan garip gurabaya oluyor. Ya arkadaşım sen emekten dem vuruyordun. Belediye personel çıkarmak zorunda. Ama bu böyle olmaz, böyle bir yöntemle yapılmaz. Yani bunun bir yolu usulü olur. Helalleşmek denilen bir kavram var. EYT'desin, hadi git. diyorsun. Bir kere yasal olarak da yapamazsın. Yani EYT'li olması onun işten çıkarılması, emekli olması hakkını getirmez. Sendika boş, hiçbir şey yapmıyor. Sendika bütün insanların sırtından aile bin lira para alıyor. Sendika kendi koltuğunu korumak için pazarlık masasında ‘varım’ edebiyatıyla hareket ediyor. Başka bir şey yapmıyor. Bu işler böyle yönetilmez. Bir de bulup bulup güvenlik görevlerini bulurlar. Hadi bürodaki oturanlara yürü. Son 1 yılda son 2 yılda 3 bin kişi işe almışsın. Kimleri işe aldın? Kızığa çektiğin, atamadığın, memur olup para ödediklerin var. Bari onlardan faydalan, istifade et. Onları da dışlamışsın"