Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla bu yıl da Eğitim Destek Programını hayata geçirdi. Üniversiteye ilk kez yerleşen öğrenciler, destek için 10 – 28 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, gençlerin geleceğine yapılan her katkının kent için stratejik önem taşıdığını vurguladı: “Eğitime destek bizim için yalnızca sosyal yardım değil, eşit ve güçlü bir geleceğe kapı açan temel bir sorumluluktur. Çeşmeli gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında durma kararlılığımız devam ediyor.”

Başvuru koşulları ve belgeler

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:

ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi

Mezuniyet diploması fotokopisi

Öğrenci belgesi (asıl)

Yerleşim yeri raporu

Nüfus kayıt örneği

Kimlik fotokopisi

Aile gelir belgesi

Aile tapu kayıt belgesi

Ziraat Bankası IBAN numarası

(18 yaş altı için anne/baba IBAN ve T.C. kimlik numarası)

Başvurular Çeşme Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.

Bilgi ve iletişim

Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi, belediyenin ilgili birimlerinden telefonla alınabiliyor. Çeşme Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve gençlere destek sunmayı bu yıl da sürdürüyor.