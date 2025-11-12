Aliağa ile Midilli arasındaki feribot seferlerinde bilet satışı resmen başladı. Kasım ayına özel indirimlerle sunulan biletler, açık bilet sistemiyle düzenleniyor ve 2026 yılı sonuna kadar dilediğiniz tarihte kullanılabiliyor. Bu sayede yolcular hem bütçelerini koruyabiliyor hem de seyahat planlarını esnek şekilde yapabiliyor.

Kasım kampanyası kapsamında Aliağa-Midilli biletleri 22 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışta. Aliaporta özel liman vergisi ise bu dönemde alınmayacak. Kampanya, kasım ayı sonuna kadar geçerli olup, biletler Aralık 2026’ya kadar herhangi bir tarihte kullanılabilecek.

Böylece Aliağa-Midilli hattı, uygun fiyatlı ve esnek seyahat imkânı sunan seçenekler arasında öne çıkıyor. İndirimli biletler feribotlines.com, bilet.com, PSD TUR ve Ege Ceylan Tour gibi satış kanallarından temin edilebiliyor.

200 araç kapasiteli otopark ve İZBAN ile kolay ulaşım

Aliağa Belediyesi’nin deniz turizmini canlandırmayı hedefleyen Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, seferlere başlamak için hazır hale geldi.

Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen iskele, 5.320 metrekare modern kullanım alanıyla hizmet sunacak. Toplam 26 bin 877 metrekarelik alan üzerinde 200 araçlık ücretsiz otopark, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları bulunuyor. Yolcular, İZBAN Aliağa durağında indikten sonra şehir içi dolmuşlarla iskeleye rahatlıkla ulaşabiliyor.