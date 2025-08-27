Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme, denizlerin korunması ve sürdürülebilirliği için önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Çeşme Belediyesi ile Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğinde, TÜDAV MARU ile Piri Reis’in İzinde yolculuğu ve Temiz Çeşme Temiz Deniz hareketi kapsamında düzenlenen Mavi Buluşma, Arkas Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

“Ortak bir sorumluluk etrafında toplandık”

Etkinliğin açılış konuşmalarını Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk yaptı. Durmaz, “Temiz Çeşme Temiz Deniz” hareketinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün burada bir etkinliğin ötesinde, ortak bir sorumluluğun etrafında toplandık. Yaklaşık bir yıl önce düzenlenen Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı ile başlayan süreç, yerel halkın ve uzmanların katkılarıyla büyüyerek devam ediyor.”

Deniz ve kültür bir arada

Etkinlik kapsamında, Emekli Kıdemli Deniz Albay Ali Rıza İŞİPEK “Bir Harita, Bir Denizci: Piri Reis ve Eserleri” başlıklı konuşmasında denizcilik tarihine ışık tuttu. TÜDAV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan, “Reis’in İzinde: Denizlerin Sürdürülebilirliği” sunumuyla güncel çevre sorunlarını ele aldı. Açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğanise “Dünden Bugüne Çeşme Denizi” başlıklı konuşmasında deniz sporlarıyla çevre bilincinin kesiştiği noktaları paylaştı.

Geleceğe mavi bir miras

Buluşma, tartışma ve çözüm önerilerinin ardından Mavi Buluşma Manifestosunun katılımcılara dağıtılmasıyla sona erdi. Manifestoda, bilim, sanat, yerel yönetimler ve halkın iş birliğiyle değişimin mümkün olduğu vurgulandı. Ayrıca, Temiz Çeşme Temiz Deniz hareketinin, Çeşme’den başlayarak tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiği mesajı öne çıktı.