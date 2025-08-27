Ege’nin en önemli geçim kaynaklarından balıkçılıkta geri sayım başladı. 15 Nisan’da sona eren av yasağının ardından teknelerini bakıma alan balıkçılar, Güzelbahçe Balıkçı Limanı’nda ağlarını onararak yeni sezonu bekliyor.

“Rastgele bir iş yapıyoruz”

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, 1 Eylül’de “vira bismillah” diyerek denizlere açılacaklarını belirtti. Aksoy, “Rastgele bir iş yapıyoruz, her çıkışta ‘Allah rast getirsin’ diyoruz. Bu sene de Allah rast getirecek inşallah. Ege’de geçerli balık sardalya ama şu ana kadar görünmedi. Hamsi var ama sardalya olmazsa balıkçı para kazanamaz” dedi.

Palamut zayıf, hamsi güçlü

Geçen yıl palamut bolluğu nedeniyle hamsinin az olduğunu hatırlatan Aksoy, bu yıl durumun tersine döndüğünü söyledi: “Palamut bu sene çok gözükmüyor ama hamsi bol gözüküyor. Halkın ucuz balık yiyebilmesi için hamsi en önemli seçenek. Üstelik bu yıl hamsi biraz büyük görünüyor.”

“Karadeniz’e gitmek zorunda kalabiliriz”

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Bahattin Yüzer, sardalyanın zayıf göründüğüne dikkat çekerek, “Bu sene palamut yok denecek kadar az, hamsi iyi gözüküyor. Mecbur kalırsak Karadeniz’e hamsiye gideceğiz ama Ege’de şartlar iyi olursa gitmeyiz” ifadelerini kullandı.

Gözler 1 Eylül’de

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılardan Burhan Dağ ise, “Sardalyanın peşine gideceğiz gibi görünüyor ama asıl ağırlığımız hamsi olacak. Çünkü sardalya bu sene neredeyse yok. Umutlarımız yüksek ama nasip” dedi. Balıkçılar, gözlerini 1 Eylül akşamına çevirdi. Tüm hazırlıklar tamamlanırken, Ege’de bu sezonun kaderini sardalya yerine hamsinin belirlemesi bekleniyor.