2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı öncesi genç kanat oyuncusu Sercan Demirkıran ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşadı.

MR sonuçları rahatlatıcı

Geçen hafta iç sahada oynanan Elazığspor mücadelesinin 44. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Sercan, sedyeyle oyundan çıkmıştı. Yapılan MR incelemesinde ciddi bir probleme rastlanmadığı, sağlık ekibinin ödemi azaltmaya yönelik tedaviye başladığı öğrenildi.

Başkent deplasmanı sürpriz olmayacak

19 yaşındaki futbolcu, antrenmanlara katılmadığı için Ankaragücü karşılaşmasında riske edilmeyecek. Genç oyuncunun önümüzdeki hafta takıma yeniden katılması planlanıyor.

Performans grafiği

Altınordu'nun bu sezonki 5 golünden 2’sinde imzası bulunan Sercan, takımın hücum hattında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.