Son Mühür/ Begüm Mol - Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 10. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, panellerden konserlere kadar zengin etkinlikleriyle büyük ilgi gördü. Festivalde yöresel üretim öne çıktı, ancak şap hastalığı nedeniyle Sakız Koyunu Yarışması iptal edildi.

Renkli etkinlikler, dolu dolu program

27–28 Eylül tarihlerinde Ovacık Meydanı’nda düzenlenen festival, yemek atölyeleri, paneller, halk oyunları, dans gösterileri, çocuk etkinlikleri ve konserlerle iki gün boyunca coşkuya sahne oldu. Katılımcılar, hem yöresel lezzetlerle hem de bölgenin kültürel zenginlikleriyle buluştu.

“Sakız koyunu kültürel mirasımız”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin üretim kültürünü yaşatma amacı taşıdığını belirterek, “Ovacık’ın kadim hikâyesi ve topraklarımızın bereketi bu festivalde yeniden hayat buluyor. Sakız koyunu, kavun, enginar ve zeytin sadece ürün değil, kültürümüzün en değerli mirasıdır. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yarışma sağlık gerekçesiyle iptal edildi

Bu yıl düzenlenmesi planlanan Sakız Koyunu Yarışması, çevre ilçelerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle iptal edildi. Başkan Denizli, “Sakız koyunu bizim için yalnızca bir yarışma değil, Çeşme’nin kültürel kimliğinin sembolü. Umuyorum seneye sağlıkla kutlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kavun yarışması ve müzik şöleni

Festivalin ilk gününde yapılan Çeşme Kavunu Yarışması yoğun ilgi gördü, en iyi üreticiler ödüllendirildi. Halk oyunları ve dans gösterileri izleyicilerden büyük alkış alırken, Umut Akyürek ve Çeşme Belediye Orkestrası sahnede unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Yerel üreticiye destek

Festival boyunca yöresel ürünlerin sergilendiğini vurgulayan Başkan Denizli, “Çeşme’nin bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizi koruyarak, üreticimizi destekleyerek geleceğe taşımak için çalışacağız” dedi.