Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı ve Ilıca Otel Genel Müdürü Ebru Tuğgan, ara tatil ve yılbaşı dönemi için hazırlanan programlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dört yıldır ara tatil ve sömestr dönemlerinde etkinlikleri daha kapsamlı bir yapıya kavuşturduklarını belirten Tuğgan, “Kendi çocuğum için istemediğim hiçbir şeyi misafir çocuklarına sunmam. Şovları ve aktiviteleri seçerken çok dikkat ediyoruz” dedi.

Çocukların tatillerde açık alanlarda zaman geçirmesinin sosyalleşmeyi artırdığını söyleyen Tuğgan, bu süreçte telefon bağımlılığının da azaldığını ifade etti.

Tatilde yeni dostluklar kuruluyor

Tuğgan, otele grup hâlinde gelen misafirlerin yanı sıra tatil sırasında tanışıp uzun süreli dostluklar kuran ailelerin de olduğunu belirterek, “Burada hem sosyalleşme, hem tatil, hem eğlence bir arada sunuluyor” dedi.

Kışa özel iç mekân aktiviteleri

Yaz aylarında Çeşme’de aktivite seçeneklerinin çok daha fazla olduğunu hatırlatan Tuğgan, kış döneminde seçeneklerin azalması nedeniyle otelde kapsamlı iç mekân programları hazırladıklarını söyledi.

Aralık ayının ilk haftasından itibaren otelin yılbaşı dekorasyonuyla donatılacağını ifade eden Tuğgan, “Bu sene küçük bir Christmas Market kurmayı planlıyoruz. Yılbaşına özel kurabiyeler, içecekler ve hediyeliklerin yer alacağı küçük bir pazar hazırlıyoruz” dedi. 31 aralık gecesinde ise Sedat Yüce sahne alacak.

“Şahane kasım” kampanyasına yoğun ilgi

Kasım ayında “Şahane kasım” adıyla erken rezervasyon kampanyası başlattıklarını belirten Tuğgan, “2025 fiyatlarından yüzde 40’a varan indirim sunuyoruz. Bu sadece kasım ayına özel. Sadakati yüksek misafirlerimiz bu dönemi mutlaka değerlendiriyor” dedi. Kampanya sayesinde 2026 rezervasyonlarının da alınmaya başladığını ifade eden Tuğgan, tüketicilere erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmama çağrısı yaptı.