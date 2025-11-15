Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, ara tatili fırsata çevirerek okul çevrelerinde kilit parke ve asfalt yama çalışmaları yaptı. Başkan Yıldız Ünsal, çocuklar için güvenli ve düzenli bir çevre oluşturma hedefiyle çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Okul yollarında bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı

Karşıyaka Belediyesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarının ara tatile girmesiyle birlikte okul çevrelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Öğrencilerin tatil dönüşünde daha güvenli ve konforlu bir ortamda okullarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalarda, ihtiyaç duyulan bölgelerde kilit parke ve asfalt yama işlemleri titizlikle gerçekleştirildi.

Okul yollarında oluşan deformasyonlar giderilerek hem estetik hem de işlevsel bir çevre düzeni oluşturuldu.

“Çocuklarımız için güvenli ve düzenli bir çevre hedefliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ara tatilin bakım çalışmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ara tatil sürecini fırsata çevirerek okul çevrelerimizde gerekli bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı planlı, sistemli ve kaynaklarımızı verimli kullanarak sürdürüyoruz. Karşıyaka’da çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya, çağdaş ve güvenli bir kent için hizmet üretmeye devam edeceğiz.”