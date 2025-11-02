İzmir'in popüler turistik ilçesi Çeşme'de, trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla Emniyet güçleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Çeşme Trafik Şube Amirliği ekiplerinin son günlerde hem gündüz hem de gece saatlerinde yürüttüğü kontroller, ciddi ihlalleri ortaya çıkardı. Bu denetimler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen motosiklet sürücülerine toplamda 545 bin 620 lira tutarında rekor düzeyde cezai işlem uygulandı.

Bin motosiklet kontrol edildi, yüzlerce ihlal saptandı

Trafik ekipleri, özellikle yaz aylarında artan motosiklet trafiği ve buna bağlı kaza riskini azaltmak hedefiyle ilçenin farklı noktalarında kapsamlı kontroller düzenledi. Bu yoğun denetimler sırasında yaklaşık bin motosiklet titizlikle incelendi. Yapılan detaylı kontrollerde, evrak eksikliğinden kask takmama, tescil ve sigorta sorunlarına kadar çeşitli trafik kanunu maddelerini ihlal ettiği belirlenen 150 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.

Eksiklikleri giderilemeyen 5 motosiklet trafikten men edildi

Uygulanan idari para cezalarının yanı sıra, trafik ekipleri denetimlerde tespit ettikleri ağır eksiklikler nedeniyle yasal işlem başlattı. Yapılan kontrollerde, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak düzeyde teknik ya da idari eksiklikleri bulunan 5 motosiklet daha ileri bir işleme gerek kalmaksızın derhal trafikten men edildi. Bu motosikletler, eksiklikleri tamamlanana kadar trafiğe çıkamayacak. Trafik Şube Amirliği yetkilileri, denetimlerin amacının sadece ceza kesmek değil, aynı zamanda sürücülerde trafik bilincini artırmak ve ilçede yaşayan herkes için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlamak olduğunu belirtti. Yetkililer, trafik kurallarına uyulması yönündeki çağrılarını yinelerken, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin de altını çizdi.