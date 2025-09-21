Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce Goldwing meraklısı, 4 gün süren etkinlikte hem Çeşme’nin güzelliklerini keşfetti hem de motosiklet sevgisini paylaştı.

Buluşma, Adeta Bir Festivale Dönüştü

4 gün boyunca süren buluşma, motosiklet kortejleri, özel konserler ve seremonilerle adeta bir festivale dönüştü. Çeşme halkı, kortej geçişlerine yoğun ilgi göstererek etkinliğe ayrı bir coşku kattı. Sunuculuğunu Çağla Kubat ve Dr. Sinan Öğün'ün üstlendiği ödül töreni ve kapanış seremonisi, ilçe protokolünün de katılımıyla gerçekleşti.

Çeşme'nin Güzellikleri Yabancı Konuklardan Tam Not Aldı

Organizasyonun yüksek kalitesi ve ev sahibi otelin misafirperver hizmet anlayışı, yabancı misafirlerden tam not aldı. Çeşme ve Alaçatı'nın eşsiz doğal güzellikleri ve sunduğu olanaklar, konuklar tarafından takdirle karşılandı. Etkinlik, sadece motosiklet kültürünü değil; aynı zamanda Çeşme'nin uluslararası alanda tanıtımını da güçlendirdi. Yabancı konukların sosyal medya üzerinden yaptıkları olumlu paylaşımlar, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Bu buluşma, motosiklet ruhunu dostluk ve kardeşlik bağlarıyla birleştirirken, Çeşme'nin turizm gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.