Son Mühür/ Begüm Mol- Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, sendikanın İzmir 3 No’lu Şube’sinin 7 Ekim Salı günü gerçekleşecek kongresi öncesinde önemli bir destek açıklaması yaptı. Erdağ, Şube Başkan Adayı Dr. Ebru Tombak Akgül liderliğindeki Beyaz Liste'yi desteklediğini duyurdu.

"Kadın liderliği sendikal mücadelede bir ilktir"

Devrim Onur Erdağ, yaptığı yazılı açıklamada bu kongrenin sendika tarihinde bir ilke sahne olacağını belirtti. Erdağ, "Şubemizin tarihinde ilk kez bir kadın, şube başkanlığına aday oluyor. Bu, Tüm Yerel-Sen'in eşitlikçi ve kapsayıcı değerleriyle birebir örtüşen, sendikal mücadelede kadın emeğinin ve temsiliyetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Dr. Ebru Tombak Akgül'ün adaylığının sadece bir seçim meselesi değil, aynı zamanda sendikanın demokratik ve eşitlikçi yapısını güçlendiren bir adım olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

"Beyaz liste aydınlıktır"

Erdağ, destek açıklamasında Beyaz Liste'nin güçlü yönlerine vurgu yaptı. Akgül'ün İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev yapan bir hekim olarak hem sağlık alanındaki deneyimi hem de emek mücadelesine olan inancının onu güçlü bir aday yaptığını söyledi. Yönetim kuruluna aday olan diğer isimlerin de sendikal mücadelenin tecrübeli emektarları olduğunu belirten Erdağ, "Bu birliktelik, hem geçmişten gelen deneyimi hem de geleceğe dair yenilikçi adımları aynı çatı altında buluşturan güçlü bir kadro anlamına geliyor" dedi. Açıklamasının sonunda ise "Beyaz Liste aydınlıktır! Emekten, eşitlikten ve dayanışmadan yana bu aydınlık yolun, 7 Ekim'de sandığa yansıyan iradeyle güçleneceğine ve Tüm Yerel-Sen İzmir 3 No’lu Şube’yi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum" diyerek, Beyaz Liste'ye olan güvenini ve inancını dile getirdi.