Son Mühür/Sercan Engerek- EnerjiSa’nın Çeşme’de hayata geçirmek istediği güneş enerji santralinin (GES) ÇED toplantısı yarın yapılacak. Toplantıdan önce Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada “Çeşme’nin verimli turizm, tarım topraklarının, zeytinliklerinin, hayvancılık yapılan arazilerinin ve doğal sit alanlarının betonla kaplanarak, börtü böceğin yok edilmesine itirazımız var” denildi. Tarım alanlarının enerji bahanesiyle amaç dışı kullanılmasının kabul edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada Çeşme’nin enerji üretim üstü olmadığı vurgulandı.

Sabancı Holding ve Alman EON ortaklığındaki EnerjiSa, Çeşme Musalla Mahallesi Sarnıç mevkiinde daha önce iptal edilen GES projesin üçüncü kez ÇED süreciyle gündemde.

Çeşme’nin Musalla Mahallesi Sarnıç mevkiinde Sabancı Holding ve Alman EON enerji firmasının ortak girişimi olan EnerjiSA tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için yeniden adım atıldı. Daha önce halkın tepkisiyle iki kez durdurulan projenin, bu kez yeni bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Proje büyük tartışma yarattı

Şirketin başvurusu, deniz gören turizm arazileri, doğal sit alanları ve tarım sahaları üzerinde yapılacak olması nedeniyle tartışma yarattı. Çeşme Yarımada Çevre Derneği ve sivil toplum kuruluşları, projeye itiraz ederek, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını ancak tarım arazilerinin, zeytinliklerin ve hayvancılık yapılan alanların betonla kaplanmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İtirazımız, Çeşme’nin verimli turizm, tarım topraklarının, zeytinliklerinin, hayvancılık yapılan arazilerinin ve doğal sit alanlarının betonla kaplanarak, börtü böceğin yok edilmesine itirazımız var. Burada amaç enerji üretimi değil, rant uğruna hazinenin ve halkın topraklarının ele geçirilmesidir. Neden topraklarımızı, bize vize dahi vermeyen, ülkesine sokmayan bir Alman firmasına hediye ediyoruz?”

Çeşme’nin doğası ve tarım alanları zarar görecek

Çeşme Yarımada Çevre Derneği, hazırlanan proje kapsamında 5,81 hektarlık tarım alanının yok olacağını, 18 bin 600 panel için toprağın sıyrılarak beton döküleceğini bildirdi. Ayrıca bölgedeki doğal yaşamın geri dönüşsüz biçimde tahrip olacağına, üreticinin, çiftçinin ve hayvancılıkla uğraşanların ciddi kayıplar yaşayacağına dikkat çekildi.

Çeşme’nin sadece yaz turizmiyle değil; tarım yapılan bir bölge olduğu vurgulanan açıklamada “Çeşme sadece yaz aylarında turist ağırlayan bir belde değildir. Çeşme; 12 ay boyunca sakızıyla, enginarıyla, kavunuyla, zeytiniyle üretim yapan, yaşayan ve yaşatan bir topraktır. Bu toprakların yok edilmesi, yalnızca tarımı değil; turizmi, kültürü ve yaşamın bütününü yok etmektir” denildi.

ÇED sürecinin iptal edilmesi isteniyor

Çeşme Yarımada Çevre Derneği, bölge halkı ve çevre örgütleri, yetkililere çağrıda bulunarak ÇED sürecinin derhâl iptal edilmesini istedi.

Tarım alanlarının enerji bahanesiyle amaç dışı kullanılmaması gerektiğini belirten Çeşme Yarımada Çevre Derneği, “Çeşme bir enerji üretim üstü değildir. Betonla kaplanan bir Çeşme’de ne tarım yaşayabilir ne turizm nefes alabilir” açıklamasında bulundu.

GES projesinin yarın 13.30’da Çeşme Spor Salonu’nda ÇED süreci halkın katılımı toplantısı yapılacak.

Çeşme Yarımada Çevre Derneği, Çeşme Kent Konseyi ve İzmir-Çeşme'deki sivil toplum kuruluşları, halkı “doğasına, tarımına ve geleceğine sahip çıkmaya” davet etti.