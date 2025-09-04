Son Mühür/ Beste Temel- Balçova Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci birleşimi, Meclis Başkanvekili Salih Küçükbayrak başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemdeki konular, komisyon raporları ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmaları ele alındı.

Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul

Meclis gündeminde yer alan maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Bunlar arasında, Balçova Belediyesi'nin 2025 töreninde İspanya'nın Madrid şehrinde görevlendirme yapılmasına ilişkin 2 numaralı önergenin kabulü yer aldı. Ayrıca, komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Bitişik nizama geçildi

İmar Komisyonu'nun sunduğu rapor, komisyona havale edilen 1/1000 ölçekli imar planı önergesiyle ilgiliydi. Raporda, Mithatpaşa Caddesi'ndeki mevcut ve eskiyen yapıların aynı haklarla yeniden yapılamaması nedeniyle onaylanmadığı belirtildi. Komisyon, imar adalarının blok yerine bitişik nizam olmasını önerdi. Önerge, komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Arazinin kamulaştırılması kabul edildi

Müdürlüğün raporunda, Korutürk Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan ve İzmir Konak Belediyesi'ne ait olan 434,29 m²'lik arazinin kamulaştırılmasına ilişkin meclis kararının tashihinin görüşülmesi yer aldı. Bu rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk Komisyonu'nun Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün görev, usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliklerin revize edilmesine ilişkin raporları, komisyonlardan geldiği şekliyle oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Yol süpürme araçlarının resmi işlemlerinin yürütülmesi hakkında karar alındı

Ortak hazırlanan raporlar kapsamında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Mevcut Memur Boş-Dolu Kadro Cetveli'nin onaylanması kararlaştırıldı. Ayrıca, belediyeye hibe edilen 2 adet ORKA U 200 CAR ve 1 adet ORKA U 220 CAR model yol süpürme araçlarının trafik tescil işlemlerinin yürütülmesine ilişkin rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

"Terörsüz Türkiye mesajı"

AK Parti Meclis Üyesi Aysun Kalyoncu konuşmasına, terörsüz, büyük ve güçlü bir Türkiye arzusunu dile getirerek başladı. Kalyoncu, "Terörsüz Türkiye, kardeşliğimizin ortak geleceğimizin özüdür. Ailelerin dağılmadığı, çocukların anasız ve babasız büyümediği bir Türkiye hayaline ulaşacağız," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan iki ayrı mektubun şehir ailelerine ulaştığını ayrıca AK Partili kadınlar tarafından hazırlanan mektuplarun Eylül ayı boyunca 81 ile ulaştırılacağını da belirtti. Kadınların bu idarenin kök salmasındaki rolüne vurgu yaparak sözlerini tamamladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

CHP Meclis Üyesi Hasan Uysal Yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarı dileklerinde bulundu.

Göztepe'ye başarılar

CHP Meclis Üyesi Korcan Uçman ise Balçova'da yaşam kalitesinin giderek arttığını belirtirken, şehrin takımı Göztepe'ye teknik ekip ve taraftarlarla birlikte başarılar diledi. Uçman, terör konusuna da değinerek, "CHP olarak terörü reddediyor ve lanetliyoruz. Biliyoruz ki, bu ancak demokrasiyle mümkündür. Farklı siyasi partilerden gelmiş olsak da aynı bayrak altındayız," dedi. Konuşmasını, terörsüz, haklı, hukuklu ve laik bir Türkiye için huzuru tesis edeceklerini belirterek sonlandırdı.