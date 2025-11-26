Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın cinayetlerine, erkek şiddetine ve cezasızlık kültürüne dikkat çekmek amacıyla gün boyunca süren etkinlikler gerçekleştirdi. Program; fidan dikimi, sergi açılışı, panel, farkındalık gösterisi, gece yürüyüşü ve tiyatro ile Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda şekillendi.

411 kadın için 411 fidan: “bu acı azalmıyor”

Günün ilk etkinliği Alaçatı’da düzenlenen fidan dikimi oldu. Yalnızca 2025 yılında erkek şiddeti nedeniyle öldürülen 411 kadın için 411 fidan dikildi. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir yıl önce yine burada aynı acıyla buluşmuştuk. Ne yazık ki öldürülen kadınların sayısı azalmıyor. Bu tablo, adalet mekanizmasının caydırıcı olmadığını ve erkek şiddetini besleyen zihniyetin değişmediğini gösteriyor. Mücadeleyi büyütmek zorundayız.”

“Size şapka çıkarıyoruz” Sergisi ile kadınların görünürlüğüne vurgu

Fidan dikiminin ardından Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde Çeşmeli Levent Metinoğlu’nun şapka koleksiyonundan yola çıkarak hazırlanan “Size Şapka Çıkarıyoruz” sergisi açıldı. Sergi, tarih boyunca kadınların görünürlüğünü, toplumsal rollerini ve özgürlük mücadelelerini çok katmanlı bir anlatıyla yansıttı.

Panel: “Şiddetin görünmeyen izleri ve adalete ulaşma mücadelesi”

Sergiden sonra gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Başkan Denizli üstlendi.

Konuşmacılar:

• Avukat Selin Nakıpoğlu

• Mor Çatı İzmir Temsilcisi Gülsun Kanat

Panelde;

– 6284 sayılı kanunun uygulanmaması,

– İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin etkileri,

– cinsiyetçi yaklaşımların adli süreçlerde yarattığı hak kayıpları,

– dijital, ekonomik ve psikolojik şiddetin görünmeyen boyutları,

– yerel yönetimlerin dayanışma ağlarındaki rolü detaylı biçimde ele alındı.

Başkan Denizli panelde şu değerlendirmeyi yaptı: “Yasalar kağıt üzerinde var olabilir ama uygulanmadıkça kadınları korumuyor. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çekilmek erkek şiddetini cesaretlendirmiştir. Biz kadınların yaşam hakkını savunan politikaların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Gece yürüyüşü: “Şiddete karşı susmuyoruz”

Akşam saatlerinde Mehmetçik Parkı’ndan başlayan “Şiddete Karşı Gece Yürüyüşü”, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Kadınlar, erkekler, gençler ve çocuklar hep birlikte:

• “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”

• “6284’ü uygula”

• “Kadın cinayetleri politiktir”

sloganları attı.

Meydanda konuşan Başkan Denizli, Türkiye’deki acı tabloyu hatırlattı: “Yalnızca bu yıl erkek şiddetiyle öldürülen en az 411 kadının adını biliyoruz. Bir o kadarı da kayıtlara geçmiyor. Bu ülke eril zihniyetle yönetildiği sürece 25 Kasım kutlama günü olamaz.”

Denizli devam etti: “Şiddet hepimize yakın. Komşumuz, arkadaşımız, akrabamız… Kapımızı cesaretle açmak ve dayanışmayı büyütmek zorundayız.”

“Susma!” farkındalık oyunu: Suskunluğun şiddeti nasıl büyüttüğünü anlattı

Gece yürüyüşünün ardından Çeşme Kent Enstitüsü Yetişkin Tiyatrosu’nun hazırladığı “Susma!” oyunu sahnelendi. Oyun, şiddet döngüsünü ve dayanışmanın bu döngüyü nasıl kırabileceğini çarpıcı sahnelerle anlattı.

Başkan Denizli oyundan sonra yaptığı konuşmada: “Bu sahnelerde anlatılanlar milyonlarca kadının gerçeğidir. Artık sadece ağlamak istemiyoruz. Susmayacağız, birbirimizin sesi olacağız. 6284’ü uygulayın, uygulayın, uygulayın.” dedi.

Final: “İnsanca” ile dayanışmanın gücü sahnedeydi

Program Aya Haralambos’ta Mavi Düşler Tiyatrosu’nun sahnelediği “İnsanca” adlı müzikli teatral dinletiyle sona erdi. Eşit ve şiddetsiz yaşam hakkını merkeze alan performans ayakta alkışlandı. Başkan Denizli finalde: “Bugün hem yas tuttuk hem mücadele kararlılığımızı büyüttük. Kadınlar ve çocuklar için insanca yaşamak bir lüks değil, haktır.” dedi.