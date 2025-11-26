Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 3–6 yaş arası çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı eğitim programı başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı diş hekimleri anaokullarını ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi ve ağız hijyeni konusunda temel bilgileri aktardı.

Doğru diş fırçalama uygulamalı olarak anlatıldı

Eğitimlerde çocuklara ağız hijyeninin yaşam boyu sağlık üzerindeki etkileri anlatıldı. Diş hekimleri, doğru fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak göstererek miniklerin konuyu kolayca öğrenmesini sağladı. Program kapsamında öğrencilere günlük takip yapılabilen “diş fırçalama çizelgesi” bulunan el kitapçıkları dağıtıldı. Böylece düzenli fırçalama alışkanlığının kalıcı hale gelmesi amaçlandı. Eğitimlerde ağız ve diş sağlığının çocukluk dönemindeki kritik rolü ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı şekilde paylaşıldı.

Başkan Önal: “Çocuklarımızın sağlığı en büyük önceliğimiz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Ağız ve diş sağlığı gibi temel bir konuda erken yaşta doğru alışkanlıklar kazandırmak, çocukların yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Bayraklı Belediyesi olarak yalnızca bugünü değil, sağlıklı yarınları da düşünüyoruz. Bu eğitimlerle diş fırçalamayı bir görev değil, yaşam alışkanlığı haline getirmelerini hedefliyoruz.” Başkan Önal, ilçedeki tüm çocuklara ulaşarak toplum sağlığına katkı sağlayacak eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini de vurguladı.