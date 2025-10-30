Terör örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk güvenlik birimleri, bu kez hedefine DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) terör örgütünün İzmir'deki finansal yapılanmasını oturttu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üst düzey koordinasyonunda hareket eden İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün lojistik ve mali kaynaklarını kurutmaya yönelik kritik bir operasyon başlattı. Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarla mali destek zinciri hedeflendi

Terör örgütlerinin varlığını sürdürebilmesi ve eylemlerini finanse edebilmesi için hayati önem taşıyan finansman kanallarını kesmeyi amaçlayan bu titiz çalışma, uzun süreli istihbarat ve teknik takibin sonucunda gerçekleştirildi. Jandarma TEM ekipleri, İzmir'in çeşitli bölgelerinde önceden tespit edilen ve örgütle finansal bağları olduğu değerlendirilen şahısların ikametgahlarına şafak vakti operasyon düzenledi. Bu operasyonların temel odağı, DEAŞ'ın yurt içi ve yurt dışındaki illegal para transferlerini, kaynak yaratma faaliyetlerini ve örgüte maddi destek sağlayan yapılanmaları deşifre etmekti. Güvenlik güçlerinin profesyonel yaklaşımı sayesinde operasyonlar sırasında herhangi bir olumsuzluk veya direnişle karşılaşılmadığı bildirildi.

4 şüpheli gözaltında, adli süreç başladı

Gerçekleştirilen başarılı ve koordineli operasyon neticesinde, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı ve örgüte mali yardım topladığı şüphesiyle toplam dört (4) kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, kapsamlı sorgulama ve soruşturma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla derhal İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

Şu an itibarıyla, Terörle Mücadele Şubesi tarafından titizlikle yürütülen işlemlerin ve ifade alma süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Toplanan deliller, mali kayıtlar ve dijital materyaller ışığında şüphelilerin örgüt içerisindeki rolleri netleştirilmeye çalışılıyor. Şüphelilerin jandarmadaki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adli makamlara sevk edilmeleri ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Yetkililer, terörün mali kaynakları tamamen kuruyana kadar bu tür operasyonların kararlılıkla ve sıfır toleransla sürdürüleceğinin altını çizdi.