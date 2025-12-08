Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, vatandaşların semt pazarlarında gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için “Tartı Kontrol Noktası” uygulamasını hayata geçirdi. Pazar alanlarına kurulan özel tartılar sayesinde Bucalılar satın aldıkları ürünleri anında yeniden tartarak kontrol edebiliyor.

Tüketici hakları için destek

Hem tüketici haklarının korunması hem de adil satışın sağlanması amacıyla başlatılan uygulama, vatandaşlar ve pazar esnafı tarafından olumlu karşılandı. Uygulama ile pazarlardaki olası mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Zabıta ekipleri denetimde

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eksik tartım tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Ekipler, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.