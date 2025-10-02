Son Mühür / Beste Temel - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Çeşme İlçe Örgütü’nün olağan kongresinde başkan seçilen Seyit Dolunay Onur, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Onur, 1 Ekim Çarşamba günü partililerle birlikte Çeşme Adliyesi’ne giderek mazbatasını Çeşme Ağır Ceza ve Adalet Komisyonu Başkanı Emre Erdemir’den teslim aldı. Adliye önünde toplu fotoğraf çektiren partililer, ardından Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Kavasoğullar’dan devir teslim

CHP Çeşme İlçe Örgütü binasında yapılan devir teslim töreninde, önceki dönem İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, görevi Onur’a devretti. Kavasoğullar, kongrenin demokratik ve centilmence geçtiğini vurgulayarak, “Dolunay Onur ve yönetim kurulu üyelerinin CHP bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklarına inanıyorum. Örgütten gelen arkadaşlarımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonra da birlikte mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Onur’dan birlik mesajı

Yeni İlçe Başkanı Seyit Dolunay Onur ise yaptığı konuşmada birlik çağrısı yaptı. “Beraber yürüdük ve bu göreve geldik. Çok değerli bir partilimizle centilmence bir yarış yaptık. Yolumuz uzun, yolun sonunda iktidar var. Bu yolda beraber yürümeye başladık ve yürümeye devam edeceğiz. Hepimiz örgütün tozunu yuttuk, neyi nerede nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bir olalım, beraber olalım, yolun sonunda iktidar olalım. Var olsun Cumhuriyet, var olsun Cumhuriyet Halk Partisi” dedi.

“Partimizin öz evladı”

Önceki dönem İlçe Sekreteri Ayşe Kırındı da Onur’a başarı dileyerek, “Dolunay’ı eskiden beri tanırım, başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Partimizin öz evladı. Cumhuriyet Halk Partisi bir mücadele yeridir, biz de bu mücadelenin yanında olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kavasoğullar ve Onur karşılıklı olarak çiçek vererek başarı dileğinde bulundu.