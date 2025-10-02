İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

"İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir. Katil devlet hangi barbarlığın altına imza atarsa atsın, Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak." ifadelerini kullandı.