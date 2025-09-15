Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, birinci sınıfa adım atan öğrenciler ile belediyeye bağlı anaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği sundu. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 239 çocuğa, temel eğitim malzemeleriyle dolu çantalar hediye edildi.

Miniklere okul heyecanında destek

İlköğretim okullarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere dağıtılan çantaların içinde; defter, boya kalemleri, silgi, kalem ve boyama kitabı gibi temel kırtasiye malzemeleri yer aldı. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi’nin anaokullarındaki çocuklara da hediye çantaları ulaştırıldı. Çantaların büyük bölümü öğrencilere teslim edilirken, kalanlarının da kısa süre içinde dağıtılacağı bildirildi.

Başkan Ünsal: “Eğitimin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Şebnem Tabak Anaokulu’nu ziyaret ederek çocuklara hediyelerini teslim eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’da her çocuğun eşit ve adil koşullarda eğitim almasını en temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla hem uzun bir yolculuğa adım atan çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi hem de ailelerimize destek olmayı amaçladık. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim yılı diliyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak onların eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olacağız” dedi.