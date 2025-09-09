Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, belediye başkan yardımcıları Banu Ayhan ve Emre Can Durmaz, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cenk Atlı, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP İlçe Başkanı Kavasoğullar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi.

Denizli: “Partimiz dün de bugün de teslim alınamayacak”

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hem İzmir’in kurtuluşunun hem de CHP’nin kuruluş yıldönümünün tarihsel önemine dikkat çekerek, “Bizim gücümüz, kurtuluşun ve kuruluşun ruhundan gelmektedir. Partimize yapılan her türlü saldırıya karşı dimdik ayaktayız. Gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Dün darbe dönemlerinde teslim alınamayan partimiz, bugün de teslim alınamayacaktır” dedi.

Atatürk’ün “İki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” sözlerini hatırlatan Denizli, “Bu sözler sadece geçmişin değil, bugünün de yol göstericisidir. Partimiz tehdit altındaysa savunacağız, çünkü bizler daima demokrasiden ve milletin iradesinden yana olduk” ifadelerini kullandı.

Kavasoğullar: “CHP bu ülkenin vicdanıdır”

Denizli’nin ardından söz alan CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, 9 Eylül’ün emperyalizme karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu belirterek, “CHP, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, bağımsızlığı, laikliği, demokrasiyi ve sosyal adaleti temsil eden ulu bir çınardır” dedi.

Kavasoğullar, “Bugün bizlere düşen görev; bu tarihi mirası korumak, geliştirmek ve geleceğe taşımaktır. Yoksulluğa, adaletsizliğe, baskıya karşı dimdik durmak, halkın iradesini her şeyin üzerinde tutmaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, tam bağımsız Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, dün olduğu gibi bugün de bu ülkenin vicdanıdır, umududur” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Genel Başkan Özgür Özel’in son mesajlarında okuduğu şiiri paylaşan Kavasoğullar, sözlerini “Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri!” ifadeleriyle tamamladı.

Tören coşkuyla sona erdi

Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Katılımcılar, hem İzmir’in kurtuluşunun hem de CHP’nin kuruluş yıldönümünün coşkusunu birlikte yaşadı.