Son Mühür- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kentte coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Basmane’den başlayan geleneksel yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ve Hükûmet Konağı’na Türk bayrağının çekilmesiyle devam eden etkinliklere binlerce vatandaş katıldı.

Ancak bu yılki programda CHP’li milletvekillerinin yer almaması dikkat çekti. Önceki yıllarda yürüyüş ve törenlerde görülen CHP’li isimlerin bu yıl ortada olmaması siyasette tartışma yarattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP’li vekilleri sert sözlerle eleştirdi.

"MANGALDE KÜL BIRAKMAYANLARI GÖRDÜK"

İnan, “Sabah Basmane’den başlayan kurtuluş yürüyüşünde de, Cumhuriyet Meydanı’ndaki anmada da, bayrağın Hükûmet Konağı’na çekilişinde de bir tek CHP’li milletvekili yoktu. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül’ün ruhunu yaşamaya gelince sırra kadem bastığını gördük” dedi.

"BU ŞEHİR SAHİPSİZ DEĞİL"

İnan, İzmir’in sahipsiz olmadığını vurgulayarak, “Bu şehir sahipsiz değil. İzmir’in Cumhur İttifakı milletvekilleri var. 9 Eylül ruhuna sahip çıkmayanların, Cumhuriyet’in değerini de bilemeyeceği ortadadır” ifadelerini kullandı.