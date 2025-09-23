İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, deniz polisi ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Çeşme Alaçatı’da Göçmen Operasyonu

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Alaçatı’da bulunan bir otelin arkasındaki kırsal alandan denize göçmen çıkarıldığı ihbarını alan Çeşme Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

32 Afgan Göçmen Muhafaza Altına Alındı

İlçe Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin katıldığı operasyonda kıyıya yakın noktada ve kırsal alanda toplam 32 Afgan erkek, kadın ve çocuk yakalandı. Göçmenler, bot ile birlikte güvenlik güçlerince muhafaza altına alınarak Alaçatı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezine Sevk Edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.