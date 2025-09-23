Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İZBETON A.Ş. üzerinden yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü.

Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 11 tutuklu sanık, suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

İkinci oturumda beraat talepleri

Davanın ikinci oturumunda tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, bugün devam eden üçüncü oturumda ise tutuksuz sanıkların ifadelerine, ardından müşteki beyanları ile avukat savunmalarına geçti.

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu dahil 8 kişinin tutukluluğuna devam talebi

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Barış Karcı, Cihan Lubiç, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Alphan Bozan ve Mehmet Gürhan Özata’nın tutukluluklarının devamını istedi.

Üç sanığa tahliye talebi

Savcı, buna karşın Levent İşler, Orhan Sertaç Dölek ve Sevcan Tınaztepe hakkında tahliye talebinde bulundu.

3 farklı iddianame ve ağır suçlamalar

Soruşturma kapsamında hazırlanan üç ayrı iddianamede; asfalt kaplama, yol ve inşaat işleri ile iş makinesi ve araç kiralamaları üzerinden yolsuzluk yapıldığı öne sürülüyor. İddianamelerde toplam 100’den fazla sanık hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.