Çeşme Belediyesi, soğuk havalar bastırmadan önce ilçe genelindeki kış hazırlıklarına hızlandırdı. Belediye Başkanı Lal Denizli, yönetimi ve teknik ekibiyle birlikte sahaya inerek İsmet İnönü ile Musalla mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. İncelemelere Başkan Yardımcıları Emre Can Durmaz ve Banu Ayhan’ın yanı sıra Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürleri eşlik etti. Mahalle muhtarları Ahmet Güler ve Önder Soma da turlara katılarak bölgelerindeki öncelikli talepleri aktardı. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar, temizlik çalışmaları ve yeşil alanlar yerinde incelendi. Vatandaş ve muhtarlar taleplerini iletirken belediye ekiplerinin de sorunlara müdahale etmek için harekete geçtiği ifade edildi.

“İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyenin tüm birimleriyle sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, “Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte İsmet İnönü ve Musalla mahallelerimizde kış sezonuna yönelik ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını sahada görmek, komşularımızın taleplerini doğrudan değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir Çeşme için tüm ekiplerimizle canla başla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.