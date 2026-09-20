Kıyıların parayla satın alınan özel mülkler gibi kapatıldığı devir kapanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ege'den Akdeniz'e uzanan sahil şeridinde yıllardır süren ayrıcalığa son noktayı koydu. Son iki yılda hayata geçirilen hamleyle, Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerindeki 15 özel plaj tamamen halkın kullanımına açıldı. Giriş ücreti yok. Şezlong kavgası yok. Sadece deniz, kum ve güneş var.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığında yürütülen "Halk Plajı Projesi", kağıt üstünde kalan bir niyet metni değil. Sahada bizzat uygulanan devasa bir dönüşüm. Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu ve Sarıgerme'sinden Bodrum Bitez'e, İzmir Çeşme'nin Altınkum sahilinden Balıkesir Ayvalık'a kadar toplam 24 bin 682 metrekarelik alan vatandaşın özgürce soluk alacağı noktalara dönüştürüldü. Hesap ortada: Yılda ortalama 636 bin insan bu plajlarda tatil yapacak.

Cüzdan düşmanı fiyatlara "dur" dediler

Bodrum ya da Çeşme'de bir plaja gitmek, eskiden neredeyse küçük bir servet ödemek anlamına geliyordu. Bu tablo tarihe karışıyor. Bakanlığın kurduğu bu yeni nesil plajlarda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri tamamen bedava. İsteyen havlusunu kapıp geliyor, dileyen kendi azığını evinden taşıyor.

Fahiş fiyat furyasına boyun eğmeyen Bakanlık, bu noktalarda piyasa ortalamasının çok altında bir fiyat politikası izliyor. Lüksün herkesin hakkı olduğunu kanıtlayan bu sistem, tatilcilerin yüzünü güldürmüş durumda.

Doğaya saygılı sahiller

Betonlaşan, çöp yığınlarıyla boğuşan sahil şeridi artık nefes alıyor. Projenin en can alıcı noktası ise "Sıfır Atık" vizyonu. Kurulan özel ayrıştırma kutuları sayesinde atıklar kaynağında toplanıyor, plaj ekosistemi titizlikle korunuyor.

Çocukların koşturacağı alanlar, plaj voleybolu sahaları ve tertemiz duş üniteleriyle bu kıyılar tam anlamıyla birer cazibe merkezine dönüştü.