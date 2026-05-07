Son Mühür/ Beste Temel- Çeşme’de yaklaşık 40 yıldır sessizliğe gömülen Ildır Yassıada Hıdırellez geleneği, Çeşme Belediyesi’nin organizasyonuyla yeniden hayat buldu. Belediye tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde Ildırlı vatandaşlar; müzik, geleneksel oyunlar ve dayanışma eşliğinde baharın gelişini kutladı. Yıllar sonra canlandırılan bu özel buluşmaya Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

Ada 40 yıl önce terk edilmişti

Unutulan bu geleneğin yeniden başlatılma süreci, belediyenin katılımcı yönetim projesi olan "Mahallemde Ne Var Ne Yok" toplantılarına dayanıyor. Ildır’da yapılan görüşmeler sırasında mahalle sakinlerinin 40 yıl önce terk edilen ada pikniği geleneğini anlatması üzerine Çeşme Vizyon Ofisi harekete geçti. Talepleri not alan belediye ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak Ildır Yassıada’yı yıllar sonra tekrar Hıdırellez kutlamalarının merkezi haline getirdi.

Yassıada’da renkli görüntüler

Gün boyu süren etkinlikte her yaştan vatandaş Yassıada’ya akın etti. Çocuklar ip atlayıp top oynarken, aileler de kurulan yer sofralarında piknik yaparak komşuluk bağlarını tazeledi. Başkan Lal Denizli, adadaki tüm masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve oyunlara eşlik etti. Hıdırellez’in birleştirici gücüne vurgu yapan Denizli, kentin kültürel mirasını korumanın öncelikli görevleri arasında olduğunu ifade etti.

Ortak kültürel hafıza vurgusu

Etkinlik sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Lâl Denizli, "Komşularımızdan dinlediğimiz o eski hikayeleri bugün gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Hıdırellez’in orada yaşayan vatandaş için sağlık ve bereket getirmesini dileyen Denizli, Çeşme’nin yerel değerlerini ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Yassıada’daki buluşma, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

