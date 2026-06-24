Son Mühür/ Beste Temel- Yaz sezonunda kilitlenen Çeşme yollarına can simidi olacak yeni bir güzergah nihayet açıldı. Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fahrettinpaşa Mahallesi’ni Mamurbaba yönüne bağlayan 2307 Sokak üzerindeki yol açma ve üstyapı hamlesini tamamladı. Proje ilçenin yıllardır çözüm bekleyen bölgesel trafik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Belediye Başkanı Lal Denizli, sahaya inerek biten imalatları yerinde kontrol etti. Teknik ekipten detaylı bilgi alan Denizli, özellikle yol güvenliği ve yeni trafik düzenlemeleri konusunda taviz verilmemesini istedi. Güvenlik hat safhada tutulacak.

Toz toprak gitti modern taşlar geldi

Şantiye ekipleri işe başladığında, bu rota tamamen ham ve stabilize topraktan ibaretti. Araçların geçmekte zorlandığı, 7 metre genişliğindeki bu eski patika baştan aşağı yenilendi. Güzergâh üzerine tam 2 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşendi. Yolun sınırlarını belirleyen 600 metrelik bordür imalatı da bu süreçte tamamlandı. Bölge artık daha temiz ve kullanışlı.

Çeşme asfaltı artık kilitlenmeyecek

Bu yeni hat sıradan bir sokak çalışmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Sürücüler artık bu yolu kullanarak Fahrettinpaşa’dan Mamurbaba üzerinden direkt İnönü, Ilıca ve Alaçatı mahallelerine geçebilecek.

Bölge trafiğinin kalbi sayılan Çeşme Asfaltı Caddesi, alternatif rotanın açılmasıyla rahat bir nefes alacak. Araçlar ana artere yığılmak yerine mahalle aralarındaki bu aksa yönelecek. Ulaşımın dengeli dağılması, tatilcilerin ve yerel halkın saatlerce kuyrukta beklemesini engelleyecek gibi görünüyor. Yeni yol, mevcut ana yollara olan zorunlu bağımlılığı büyük ölçüde bitirecek.

