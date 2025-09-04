Çeşme, motosiklet dünyasının kalbi olacak!

Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme, bu yıl dünyanın en büyük motosiklet etkinliklerinden biri olan Goldwing Treffen’e kapılarını açıyor. Alaçatı Turizm Derneği ve Goldwing European Federation iş birliğiyle, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin de desteğiyle düzenlenen bu dev organizasyon, uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. Bu yılki etkinlik, özellikle Honda’nın efsanevi motosiklet modeli Goldwing’in 50. yılını kutlamasıyla da ayrı bir anlam taşıyor.

Dünyanın dört bir yanından katılım

10 - 14 Eylül 2025 tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleşecek olan bu görkemli etkinliğe, Avrupa'nın 27 farklı ülkesinden 500’den fazla Goldwing motosiklet ve yaklaşık 1000 motosiklet tutkununun katılması bekleniyor. Dört gün sürecek olan bu büyük buluşma, bölgeye hem kültürel hem de ekonomik anlamda önemli bir hareketlilik getirecek. Organizasyonun, Çeşme'nin tanıtımına uluslararası düzeyde katkı sağlaması ve yerel ekonomiye yaklaşık 50 milyon liralık bir katkı sunması öngörülüyor.

Motosiklet kültürü çeşme sokaklarında

Etkinlik, sadece motosiklet tutkunlarına değil, aynı zamanda tüm halka açık birbirinden renkli programlar sunuyor. Katılımcılar, dört gün boyunca çeşitli konserler, DJ performansları, özel ışık sürüşleri ve motosiklet stil yarışmaları gibi etkinliklerle eğlence dolu anlar yaşayacak. Özellikle iki etkinlik, görsel bir şölen sunmasıyla öne çıkıyor. 11 Eylül Perşembe akşamı saat 20.30'da Alaçatı Işık Sürüşü, rengarenk aydınlatılmış motosikletlerle Alaçatı sokaklarını aydınlatacak. Ayrıca 13 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Ülkeler Geçişi, farklı milletlerden gelen sürücülerin kortej geçişiyle unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu iki etkinlik de halkın katılımına açık olacak. Bu organizasyonla, Çeşme'nin sokakları motor gürültüleriyle değil, Goldwing'in özgün tasarımları ve motosiklet tutkunlarının coşkusuyla dolacak ve ziyaretçilere eşsiz anlar yaşatacak.