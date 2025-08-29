TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, dış transferde altyapısından yetişen iki oyuncuyu kadrosuna katarak güçlenmeye devam ediyor. Avustralya doğumlu 22 yaşındaki stoper Birhan Elibol ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra, şimdi de eski oyuncuları İzlem Anıl Balakkız ve Fırat Başkaya’yı 1’er senelik sözleşmelerle birlikte yeniden kendi renklerine boyadılar.

Transfer sürecindeki yol haritası nasıl belirlendi?

Altınordu, transfer kararlarında genç ve gelecek vaat eden oyunculara yönelerek Türk futboluna katkı sağlamayı sürdürüyor. Kulübün altyapısından yetişen oyuncuları geri kazanma politikası, hem mali açıdan ilerlenebilir bir model oluşturuyor hem de taraftarlarla duygusal hisler yaratıyor. Birhan Elibol, İzlem Anıl Balakkız ve Fırat Başkaya transferleri, Altınordu’nun kendi yetiştirdiği oyuncuları tekrardan takıma kazandırma düşüncesini ifade eden kritik kararlar olarak karşılanıyor. Kulüp, bu oyuncuların deneyim ve geleceklerinin takıma önderlik göstermesini ve genç oyunculara örnek teşkil etmesini istiyor.

Dört gözle beklenen deplasmandan önce inançları yüksek

Ligde ilk haftada evinde Erbaaspor ile 1-1 beraberlikle sonuçlanan maç sonrası Altınordu, yarın 2’nci hafta rekabetinde İskenderunspor’a misafir olacak. Kırıkhan İlçe Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçı hakem Doğu Yılmaz idare edecek. İlk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İskenderunspor karşısında Altınordu, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Teknik direktör Namet Ateş yönetimindeki İzmir ekibi, yeni oyuncuların etkisi ile birlikte sahada taraftarlarını mutlu edecek olan bir maç sonu çıkarmak istiyor.