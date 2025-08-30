Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkulu törenler ve etkinliklerle kutlandı. Karşıyaka Belediyesi'nin öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin de katılımıyla gerçekleşen çelenk sunma töreninde, binlerce vatandaş bir araya gelerek Atatürk'e olan bağlılıklarını gösterdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önderimiz Atatürk'ü ve mücadele arkadaşlarını minnetle anıyoruz" dedi.

Törenler ve katılım yoğun oldu

Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran 30 Ağustos'un 103. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın yanı sıra, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanları saygı ve minnetle anıldı.

Başkan Ünsal: "Bu mirası sonsuza dek yaşatacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Ünsal, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize miras bıraktığı bu eşsiz zaferi, 103. yılında aynı inanç ve kararlılıkla anıyoruz. Karşıyaka'da, bayrağımızın gölgesinde ve Cumhuriyetimizin değerleriyle birleşerek bu mirası sonsuza dek yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Ünsal, tüm kahramanları saygı ve özlemle anarak Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kutlamalar Fener Alayı ve konserlerle devam edecek

Karşıyaka'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Akşam saatlerinde düzenlenecek olan fener alayı, kutlamaların doruk noktası olacak. Binlerce vatandaşın katılması beklenen fener alayı, saat 20.15'te belediye binası önünden başlayacak. Kortej, bando eşliğinde Karşıyaka Çarşı’dan geçerek sokakları adeta Türk bayraklarıyla donatacak. Fener alayının ardından, Hergele Meydanı’nda yaz okulu öğrencilerinin müzik ve dans gösterileri sergilenecek. Gecenin finali ise coşkulu bir DJ performansı ile yapılacak.