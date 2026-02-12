Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Şubat tarihli tahminlerine göre, yurt genelinde aralıklı yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Akdeniz ve Karadeniz’in iç ile yüksek kesimlerinde, ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu yağış uyarısı

Kıyı Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ile Diyarbakır’ın batı kesimlerinde yağışların kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, heyelan ve yoğun kar yağışının yol açabileceği ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde rüzgarın fırtına şeklinde, saatte 40 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülürken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski bulunduğu belirtilerek dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

12 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

Edirne – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli – 10°C – Çok bulutlu, akşama kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Aydın – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

İzmir – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

Muğla – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

AKDENİZ

Adana – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra yerel kuvvetli

Antalya – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

Hatay – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra kuvvetli

Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli

İÇ ANADOLU

Ankara – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Konya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sivas – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

BATI KARADENİZ

Bolu – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sinop – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Artvin – 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun – 19°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon – 17°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars – 2°C – Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli

Gaziantep – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı