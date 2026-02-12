Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Şubat tarihli tahminlerine göre, yurt genelinde aralıklı yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Akdeniz ve Karadeniz’in iç ile yüksek kesimlerinde, ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Sarı kodlu yağış uyarısı
Kıyı Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ile Diyarbakır’ın batı kesimlerinde yağışların kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, heyelan ve yoğun kar yağışının yol açabileceği ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde rüzgarın fırtına şeklinde, saatte 40 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülürken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski bulunduğu belirtilerek dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.
12 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
Edirne – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 10°C – Çok bulutlu, akşama kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Aydın – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
İzmir – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Muğla – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
AKDENİZ
Adana – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra yerel kuvvetli
Antalya – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Hatay – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra kuvvetli
Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli
İÇ ANADOLU
Ankara – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sivas – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
BATI KARADENİZ
Bolu – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Artvin – 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun – 19°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon – 17°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars – 2°C – Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli
Gaziantep – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı