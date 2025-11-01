3. Lig 4. Grup’ta son üç karşılaşmasını kaybederek düşme hattına yaklaşan Bornova 1877, yarın kritik bir mücadeleye çıkacak. İzmir temsilcisi, kendi sahasında Play-Off mücadelesi veren Eskişehirspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak müsabaka, hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

Grupta 7 puanla 11. sırada yer alan Bornova 1877, ligdeki ilk iç saha galibiyetini elde ederek kötü gidişe son vermek istiyor. Rakip Eskişehirspor ise 14 puanla 7. basamakta bulunuyor ve Play-Off yolunda kritik puanlar arayışında. İzmir ekibi, maç boyunca disiplinli savunma ve hızlı hücumlarla rakibini zorlamayı hedefliyor.

Düşme hattındaki takımlar karşı karşıya

Öte yandan, son dört maçta mağlubiyet serisi yaşayan İzmir Çoruhlu FK, geçen hafta Balıkesirspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybını sınırladı. Grupta 5 puanla düşme hattında yer alan takım, yarın 3 puanda bulunan Alanya 1221 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13.00’te başlayacak ve her iki ekip için de kritik önem taşıyor.