3. Lig 4. Grup’ta son üç karşılaşmasını kaybederek düşme hattına yaklaşan Bornova 1877, yarın kritik bir mücadeleye çıkacak. İzmir temsilcisi, kendi sahasında Play-Off mücadelesi veren Eskişehirspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak müsabaka, hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

Grupta 7 puanla 11. sırada yer alan Bornova 1877, ligdeki ilk iç saha galibiyetini elde ederek kötü gidişe son vermek istiyor. Rakip Eskişehirspor ise 14 puanla 7. basamakta bulunuyor ve Play-Off yolunda kritik puanlar arayışında. İzmir ekibi, maç boyunca disiplinli savunma ve hızlı hücumlarla rakibini zorlamayı hedefliyor.

Bornova 1877-7

Düşme hattındaki takımlar karşı karşıya

Öte yandan, son dört maçta mağlubiyet serisi yaşayan İzmir Çoruhlu FK, geçen hafta Balıkesirspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybını sınırladı. Grupta 5 puanla düşme hattında yer alan takım, yarın 3 puanda bulunan Alanya 1221 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13.00’te başlayacak ve her iki ekip için de kritik önem taşıyor.

Kaynak: DHA