Son Mühür- İzmir ile Manisa kentlerini birbirine bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olan Sabuncubeli Tüneli’nde, güvenli ulaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla kritik bir çalışma başlatıldı. Tünel içerisinde gerçekleştirilecek olan kapsamlı elektriksel bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle, Manisa yönüne giden tüp araç trafiğine tamamen kapatıldı. Sürücülerin güvenliğini ve tünel içi sistemlerin modernizasyonunu hedefleyen bu teknik müdahale süresince, bölgedeki trafik akışının aksamaması için gerekli önlemler alındı.

Trafik akışı eski güzergah üzerinden sağlanıyor

Çalışmaların başladığı andan itibaren tünel girişinde yönlendirme yapan ekipler, sürücüleri alternatif rotalara sevk ediyor. Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametinin devre dışı kalmasıyla birlikte, ulaşım geçici bir süre için "dağ yolu" olarak bilinen eski güzergah üzerinden verilmeye başlandı. Tünel konforuna alışkın olan yol kullanıcılarının, keskin virajların bulunduğu bu güzergahta daha dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretçilerine mutlak suretle uymaları büyük önem taşıyor.

Sürücüler için kritik uyarı ve planlama hatırlatması

Elektriksel altyapının yenilenmesi ve olası arızaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen bu onarım sürecinde, güzergahı kullanacak olan vatandaşların yola çıkmadan önce planlamalarını yapmaları öneriliyor. Yetkililer, dağ yolundaki trafik yoğunluğunun normalin üzerine çıkabileceğini hatırlatarak, sürücülerin sabırlı ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelin yeniden hizmete açılacağı duyurulurken, güncel yol durumu hakkında bilgilendirmelerin devam edeceği belirtildi.

