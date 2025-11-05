Çeşme Belediyespor Kulübü sporcusu Derin Topaçoğlu, Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında ay-yıldızlı forma ile Türkiye adına mücadele etti. Avrupa’nın birçok ülkesinden sporcuların katıldığı organizasyonda yer alan genç satranççı, tamamlanan 6 tur sonunda 4.5 puan elde ederek dikkat çeken bir performans sergiledi.

“Derin, Çeşme’nin gururu”

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, sporcunun elde ettiği sonuçların hem kulüp hem ilçe adına gurur verici olduğunu ifade etti: “Çeşme Belediyespor oyuncumuz Derin Topaçoğlu, ay-yıldızlı formamızla ülkemizi temsil etti. 7 yaşından bu yana kulübümüzde yetişen Derin, turnuvada 6 tur sonunda 4.5 puan alarak yoluna emin adımlarla devam etti. Kendisiyle gurur duyuyoruz.”

“Altyapıdan uluslararası başarılar çıkarmak istiyoruz”

Sarısaç, kulübün altyapı çalışmalarının önemine de değindi: “Amacımız, Çeşme’den ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcular yetiştirmek. Derin gibi genç yeteneklerin bu organizasyonlarda yer alması bizi mutlu ediyor. Sporcumuza kalan turlarda başarılar diliyoruz.”

Şampiyona 11 tur üzerinden oynanıyor

Avrupa Satranç Birliği tarafından organize edilen turnuva, farklı yaş kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Topaçoğlu’nun da mücadele ettiği kategoride sporcular 11 tur üzerinden yarışıyor. Turnuvada dereceye ulaşan sporcular, Avrupa sıralamasında önemli puanlar kazanarak uluslararası arenada avantaj elde edecek. Küçük yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performansla satranç çevrelerinin ilgisini çeken Derin Topaçoğlu, Çeşme Belediyespor ve Türkiye adına başarı mücadelesini sürdürüyor.