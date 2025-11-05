TFF 3. Lig 4. Grup’ta yoluna yenilgisiz devam eden Karşıyakada Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Basatemür, takımın performansını değerlendirerek şampiyonluk hedefini paylaştı. “Bu camianın şampiyonluğa ihtiyacı var. İnşallah bu büyük gurur bize nasip olur.” dedi.

“Yeni bir başlangıç yaptık”

Karşıyaka’nın son yıllarda istenen seviyede bulunmadığını belirten Basatemür, şu ifadeleri kullandı: “Bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık. Öncelikle bir yapı değişikliğine ihtiyaç vardı. Hedefi olan, arzusunu sahaya yansıtan ve genç profilden oluşan bir takım kurduk. Bu, Karşıyaka’nın alışık olmadığı bir modeldi ancak yönetim ve taraftar büyük destek verdi. Güven ortamı ile yeni bir yapılanma ortaya çıktı.”

“Ayaklarımız yere sağlam basmalı”

Başarının skorla güçleneceğini söyleyen Basatemür, takımın henüz yolun başında olduğuna dikkat çekti: “Futbolda sonuç çok önemli. Başlangıç güçlü oldu, camiada heyecan ve birliktelik oluştu. Ancak ligin üçte biri tamamlanmadı. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalı ve havaya kapılmamalıyız. Genç ekiplerde dalgalanmalar yaşanabiliyor; bunu en aza indirmek istiyoruz.”

“Şampiyonluk için kenetlendik”

Basatemür, camianın uzun süredir beklediği başarıyı bu yıl hedeflediklerini dile getirdi: “Bu yıl hem sahada hem saha dışında büyük bir destek hissediyoruz. Taraftarımız hiç yalnız bırakmıyor, sosyal medyada da yanımızda. Kulüpte güçlü bir birliktelik oluştu. Başarı tek kişinin eseri olmayacak; yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftarla kurulan bu yapı bizi hedefe götürecek.”

“Devre arası iki takviye planlıyoruz”

Gol üretme konusunda eksik gördükleri noktalar bulunduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, transfer planını şöyle açıkladı: “Skor üretmede zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle devre arasında iki oyuncu takviyesi hedefledik. Fazla transfer düşünmüyoruz. Doğru pozisyonlara doğru isimleri ekleyerek yolumuza devam edeceğiz.”